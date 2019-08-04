شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القبض على شاب احتال على أكبر موقع للتسوق عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شاب أصله من غانا /22 عاما/ بتهمة الاحتيال على أكبر موقع للتجارة الالكترونية على شبكة الإنترنت.



وذكرت صحيفة (غانا جارديان) أن الشاب تمكن من الاحتيال على موقع (أمازون) للتسوق بالتجزئة بمبلغ 370 ألف دولار أمريكي تقريبا من خلال إعادة إرسال عبوات الطرد البريدي مليئة بالتراب.

Advertisements



وأوضحت الصحيفة أن جيمس جيلبرت كوارتينج المقيم في بالما دي ماريوركا بإسبانيا، زعم أنه خدع الأمازون عن طريق وزن الطرد البريدي حال استلامه وتسجيل الوزن الدقيق للمنتج ثم تفريغ المنتج الأصلي من العبوات وملء صناديق المشتريات بالأوساخ والتراب إلى أن يصل بالعبوة بالوزن الأصلي لها.



وأشارت الصحيفة - نقلا عن وسائل الإعلام الإسبانية - إلى أن المتهم يسترد أمواله من أمازون، ثم يبيع المنتج الأصلي بدون تغليف وهكذا، ومن بين المشتريات - التي ابتاعها من (أمازون) - أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة "أي فون"، وتمكن من خلال ذلك من تأسيس شركته الخاصة التي كانت تبيع تلك البضائع والسلع دون تغليف.



ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما يتم إرجاع العبوات إلى (أمازون) لا يوجد شخص يفتحها فعليا، ولكن يتم مسحها ضوئيا ووزنها ووضعها على الرف، ويعيد الأموال للمشتري، مشيرة إلى أنه يتم تخزين العبوات المرتجعة في مخازن الشركة ولا يتم فحصها كثيرا ولم تكتشف عملية الاحتيال إلا من خلال البحث العشوائي عندما قام شخص ما بفتح صندوق واكتشف أنه كان مليئا بالتراب.