شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة فضائية صينية صغيرة تتحطم على الجانب البعيد للقمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى فعملت المركبة الفضائية الصغيرة فى المدار لمدة 437 يومًا، متجاوزةً العمر الافتراضى المصمم له لمدة عام.
وأعلن البرنامج القمرى للتنقيب والفضاء التابع للإدارة الوطنية الصينية للفضاء أن القمر الصناعى الصغير كان يحمل كاشف طويل الأمواج طوره المركز الوطنى لعلوم الفضاء بالأكاديمية الصينية للعلوم بهدف إجراء رصد فلكى لاسلكى ودراسة الاشعاع الشمسى.
كما أنه جزء من التعاون الدولى لمهمة Chang'e 4 الصينية، حيث حملت "لونججيانج -2" أيضًا كاميرا بصرية طورتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية فى المملكة العربية السعودية، حيث التقطت الكاميرا 30 صورة عالية الوضوح للقمر.
أما التصادم على القمر فكان مخططًا له منذ شهر يناير من هذا العام وتم القيام به كوسيلة لإنهاء المهمة دون ترك الحطام في مدار قمرى.
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