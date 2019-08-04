شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة فضائية صينية صغيرة تتحطم على الجانب البعيد للقمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحطمت المركبة الفضائية الصينية القمرية "لونججيانج -2" المعروفة أيضا باسم DSLWP-B، فى أقصى جانب للقمر عمدا، حيث أُرسلت لونججيانج -2 إلى الفضاء فى 21 مايو 2018 إلى القمر، حيث دخلت فى مدار حول القمر بعد أربعة أيام.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى فعملت المركبة الفضائية الصغيرة فى المدار لمدة 437 يومًا، متجاوزةً العمر الافتراضى المصمم له لمدة عام.

وأعلن البرنامج القمرى للتنقيب والفضاء التابع للإدارة الوطنية الصينية للفضاء أن القمر الصناعى الصغير كان يحمل كاشف طويل الأمواج طوره المركز الوطنى لعلوم الفضاء بالأكاديمية الصينية للعلوم بهدف إجراء رصد فلكى لاسلكى ودراسة الاشعاع الشمسى.

كما أنه جزء من التعاون الدولى لمهمة Chang'e 4 الصينية، حيث حملت "لونججيانج -2" أيضًا كاميرا بصرية طورتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية فى المملكة العربية السعودية، حيث التقطت الكاميرا 30 صورة عالية الوضوح للقمر.

أما التصادم على القمر فكان مخططًا له منذ شهر يناير من هذا العام وتم القيام به كوسيلة لإنهاء المهمة دون ترك الحطام في مدار قمرى.