تكنولوجيا: سوني تواجه انخفاض في شحنات هواتفها الذكية بنسبة 55%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن تقريرها المالي للربع الثاني من 2019 مؤخراً، والذي كشف عن انخفاض في شحنات الشركة يصل إلى نسبة 55%.

يبدو أن شركة سوني تواجه مشكلة في الحفاظ على حصتها السوقية من مبيعات الهواتف الذكية عام تلو الأخبار، حيث أعلنت شركة سوني عن تقريرها المالي للربع الثاني من 2019، والذي أكد على إنخفاض جديد في شحنات الشركة من الهواتف الذكية، حيث إستطاعت الشركة أن تحقق شحنات 900000 وحدة فقط من الهواتف الذكية في الفترة ما بين شهري أبريل إلى نهاية شهر يونيو، وهي أقل نسبة تصل إليها سوني منذ 9 سنوات.

ولقد حققت شركة سوني في نفس الربع العام الماضي شحنات من هواتفها الذكية تصل إلى 2 مليون وحدة، في الوقت الذي حققت فيه الشركة شحنات تصل إلى 10 ملايين وحدة خلال 2014، لذا تواصل حصة سوني في الإنخفاض في سوق الهاتف عام تلو الأخر.

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أيضاً كنتيجة لإنخفاض شحنات الهواتف الذكية أعلنت سوني عن إيرادات قطاع الهاتف التي وصلت إلى 3.55 مليون دولار فقط، أي بإنخفاض بنسبة 7%، أيضاً يؤثر هذا التراجع على أرباح التشغيل بالضرورة، كما تشير التوقعات إلى أن سوني ستصل إلى مبيعات تصل إلى 4 مليون وحدة فقط من هواتفها الذكية في نهاية 2019.

يذكر أن شركة سوني مازالت تعتمد على هاتف Xperia 1 الذي أطلق إلى الأسواق خلال شهر مايو لإنعاش قطاع الهاتف في الشركة، حيث تضع شركة سوني توقعات بارتفاع شحنات هاتفها المميز خلال الربع القادم من 2019.

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