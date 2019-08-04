واتس آب يحذر مستخدميه من 'الخطر الأكبر'

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، بأن تطبيق التراسل الفوري "واتس آب"، بدأ في تحذير مستخدميه، مما وصفه بـ"الخطر الأكبر" الذي يهدد حساباتهم.
وأوضح موقع "بز فيد نيوز" أن واتس آب طرح تحديثاً جديداً يحذر مستخدميه في حال تم إعادة توجيه إحدى رسائله مرات عديدة، حتى لا تدخل تلك الرسالة ضمن نظام "الحد من انتشار المعلومات الخاطئة"، التي قد تؤدي إلى أن يتم تطبيق عقوبات على حسابه قد تصل إلى إغلاق حسابه تماماً.
وقال المتحدث باسم واتس آب في بيان نقله الموقع التقني: "طرحنا هذا التحديث من أجل تحذير المستخدمين من احتمالية أن تشكل تلك الرسالة التي يتم إعادة توجيهها عدة مرات خطرا على حساباتهم، وأنه عليهم أن يراجعوها بصورة جيدة حتى لا يندرجوا تحت نظام الحد من المعلومات الخاطئة"، بحسب "سبوتنك".
وقال المتحدث باسم واتس آب في بيان نقله الموقع التقني: "طرحنا هذا التحديث من أجل تحذير المستخدمين من احتمالية أن تشكل تلك الرسالة التي يتم إعادة توجيهها عدة مرات خطرا على حساباتهم، وأنه عليهم أن يراجعوها بصورة جيدة حتى لا يندرجوا تحت نظام الحد من المعلومات الخاطئة"، بحسب "سبوتنك".
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