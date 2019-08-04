شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحظر مستخدمى بطاقاتها الائتمانية Apple Card من شراء عملات رقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب ظهور نوع جديد من بطاقات الائتمان من Apple قام الشريك Goldman Sachs بنشر اتفاقية العميل الرسمية (PDF) على موقعه على الويب، وتعد شروط بطاقة Apple Card قياسية جدًا، وعلى غرار بعض البطاقات الأخرى يُحظر شراء أى نوع من العملات التى يطلق عليها اسم "المعادل النقدي" مثل cryptocurrency.



جانب من الشروط

ووفقا لموقعengadget فستحتاج إلى Apple ID واضح جدًا، ويتطلب ذلك تمكين المصادقة الثنائية، وأيضًا قد يؤدى تعديل جهاز أبل أو كسره إلى جعله غير مؤهل للوصول إلى حساب بطاقتك، وبدون جهاز مؤهل، قد يغلق حسابك.

وهناك العديد من الشروط الأخرى التى تضعها الشركة لاستخدام والتعامل مع بطاقاتها الائتمانية الجديدة، المقرر أن تكون متاحة قبل نهاية العام الحالى للمستخدمين لشرائها والتعامل بها.