شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يبلغ عدد مستخدمى Pinterest النشطين شهريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجلت Pinterest إيرادات فى الربع الثانى أعلى من تقديرات وول ستريت يوم الخميس الماضى، حيث أضافت الشركة المزيد من المستخدمين النشطين شهرياً، فزادت الأسهم بنسبة 13%.

ووفقا لموقع Gadgetsnow الهندي فقالت الشركة: "إن المستخدمين النشطين شهرياً ارتفعوا بنسبة 30% فى هذا الربع، ووصلوا إلى 300 مليون مستخدم على مستوى العالم، مما رفع من إيرادات الشركة ما بين 1.095 بليون دولار و1.115 مليار دولار".

وأعلنت الشركة أن متوسط الإيرادات العالمية لكل مستخدم ارتفعت بنسبة 27.5% إلى 88%، وأضافت الشركة: "أداؤنا كان مدفوعاً بمزيج من النمو الدولى والأمريكى".