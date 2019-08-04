شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ تكنولوجى قد يؤثر على صحة الحيوانات الأليفة داخل السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فاستجاب ماسك على تويتر لوجود خطأ محتمل يخص هذا الوضع، حيث اشتكى أحد العملاء من أنه رغم تشغيله لنظام التبريد من أجل حيوانه الأليف فى السيارة إلى أنه وجد أن الجو داخلها مثل خارجها.
وتبين أن الخطأ يتمثل فى أن السيارة يجب أن تكون فى الوضع "الأوتوماتيك" وليس اليدوى لكى تقم بتشغيل الوضع الخاص بالحيوانات الأليفة.
وكانت تسلا أعلنت عن هذه الخدمة من أجل ترك الكلب فى السيارة فى عدم وجود صاحب السيارة دون الخوف عليه من حرارة الجو، حيث إن ترك الكلاب دون مراقبة فى السيارات قد يؤدى بهم إلى الموت فى دقائق إذا أصبح الجو حارًا جدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: خطأ تكنولوجى قد يؤثر على صحة الحيوانات الأليفة داخل السيارات الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.