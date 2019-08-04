شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ تكنولوجى قد يؤثر على صحة الحيوانات الأليفة داخل السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد منظم فى السيارات الكهربائية يسمح للكلب أن يتواجد داخل السيارة فى جو من تنظيم الحرارة المناسبة له، ولكن تم اكتشاف خطأ تكنولوجى بشأنه، حيث قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، إن الشركة تقوم بتصحيح مشكلة مع "وضع الكلب" فى السيارة والتى تهدف إلى إبقاء الحيوانات الأليفة باردة فى السيارات.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فاستجاب ماسك على تويتر لوجود خطأ محتمل يخص هذا الوضع، حيث اشتكى أحد العملاء من أنه رغم تشغيله لنظام التبريد من أجل حيوانه الأليف فى السيارة إلى أنه وجد أن الجو داخلها مثل خارجها.

وتبين أن الخطأ يتمثل فى أن السيارة يجب أن تكون فى الوضع "الأوتوماتيك" وليس اليدوى لكى تقم بتشغيل الوضع الخاص بالحيوانات الأليفة.

وكانت تسلا أعلنت عن هذه الخدمة من أجل ترك الكلب فى السيارة فى عدم وجود صاحب السيارة دون الخوف عليه من حرارة الجو، حيث إن ترك الكلاب دون مراقبة فى السيارات قد يؤدى بهم إلى الموت فى دقائق إذا أصبح الجو حارًا جدًا.