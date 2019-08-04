تكنولوجيا: كيفية إعداد حساب بريد إلكترونى على جهاز آيباد × 5 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إعداد تطبيق بريد الكترونى على جهاز آيباد الخاص بك أمر مهم للتحقق من جميع حساباتك، بما فى ذلك جى ميل أو ياهو، ويقدم موقع "بيزنس انسايدر" طريقة بسيطة لإعداد حساب بريد الكترونى على الآيباد. 1. ابدأ تشغيل تطبيق الإعدادات. 2. اضغط على كلمات المرور والحسابات. 3. اضغط فوق إضافة حساب. Advertisements 4. ثم اضغط على نوع حساب البريد الإلكترونى الذى تريد إضافته، وتتضمن حسابات بريد الويب iCloud وGoogle وYahoo وOutlook.com. 5. قم بتسجيل الدخول إلى الحساب عن طريق إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الالكترونى وكلمة المرور عند الطلب.

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