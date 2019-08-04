شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب الخسائر ومشاكل الإنتاج.. كم مدير تنفيذى غادر شركة تسلا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا" فى الآونة الأخيرة، أن كبير مسئولى التكنولوجيا "JB Straubel" سيتنحى عن منصبه، ويصبح مستشارا للشركة.

ورحل خلال السنوات الأخيرة الكثير من كبار الموظفين، وقد يرجع السبب فى ذلك إلى أن شركة صناعة السيارات الكهربائية واجهت مشاكل فى الإنتاج والتسليم .

ويذكر أن JB Straubel انضم إلى تسلا فى عام 2004 بعد عام واحد من تأسيس الشركة، ويرصد موقع "بيزنس انسايدر" قائمة المديرين الذين تركوا تسلا وأعلنوا مغادرتهم لها منذ عام 2018..

يناير 2018 جاسون مينديز، مدير هندسة التصنيع.

يناير 2018 ويل مكول، مدير هندسة المعدات.

فبراير 2018 جون ماكنيل، رئيس المبيعات والخدمات العالمية.

مارس 2018 إريك برانديريز ، كبير مسؤولي المحاسبة.

مارس 2018 سوزان ريبو، أمين صندوق الشركات ونائب رئيس الشؤون المالية.

أبريل 2018 جيم كيلر ، رئيس قسم هندسة الأجهزة في Autopilot.

أبريل 2018 جورج إيل، مدير عمليات أوروبا الغربية.

مايو 2018 ماثيو شوال ، مدير هندسة الأداء الميداني.

يوليو 2018 غانيش سريفاتس، نائب الرئيس الذي يشرف على البيع بالتجزئة والتسليم والتسويق.

سبتمبر 2018 سارة أوبراين، نائبة رئيس الاتصالات.

سبتمبر 2018 غابرييل توليدانو، رئيس الموظفين.

سبتمبر 2018 ديف مورتون ، كبير مسؤولي المحاسبة.

سبتمبر 2018 ليام أوكونور ، نائب رئيس إدارة الإمدادات العالمية.

سبتمبر 2018 أنطوان أبو حيدر ، مدير أول الإنتاج والجودة.

Advertisements

أكتوبر 2018 جاستن ماكنير، نائب رئيس قسم المالية والعمليات في جميع أنحاء العالم.

نوفمبر 2018 فيل روتنبرغ ، نائب الرئيس في القسم القانون.

نوفمبر 2018 جيف جونز ، رئيس الأمن العالمي.

نوفمبر 2018 دان كيم ، كبير مديري المبيعات والتسويق والتسليم العالميين.

ديسمبر 2018 هارون تشيو ، مدير علاقات المستثمرين.

يناير 2019 تود مارون ، مستشار عام.

يناير 2019 تشارلز موانجي ، المدير الأول للهندسة

فبراير 2019 سيندي نيكولا ، نائب رئيس التوظيف العالمي

فبراير 2019 داين بوتسوينكاس ، المستشار العام

مارس 2019 ديباك أهوجا ، المدير المالى.

مارس 2019 -برافين أريشاندران ، مدير النمو.

أبريل 2019 كارل فاجنر ، كبير مديري الأمن العالمي.

مايو 2019 ديف أرنولد ، كبير مديري الاتصالات العالمية.

يونيو 2019 فيليسيا مايو ، نائب رئيس الموارد البشرية ورئيس التنوع.

يونيو 2019 PeterHochholdinger ، نائب رئيس الإنتاج.

يونيو 2019 ستيف مكمانوس ، نائب رئيس قسم الهندسة الداخلية والخارجية

يوليو 2019 - جان أوميك ، نائب رئيس Tesla Europe