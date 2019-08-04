الكشف عن أسعار الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، وستبدأ من 949$

فاطمة أيت طالب - دبي - أيام قليلة هي التي تفصلنا عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، ولكن لا تزال هناك بعض الأشياء غير الواضحة، ولكن لحسن الحظ بدأت الأمور تتكشف تدريجيًا. أحدث المعلومات غير الرسمية التي حصلنا عليها اليوم هي أسعار الهاتفين في الولايات المتحدة الأمريكية مع العلم بأننا حصلنا في وقت سابق على أسعار الهاتفين في أوروبا.

إذا كانت مصادر

Samsung Galaxy Note10 = 949 USD

Samsung Galaxy Note10+ = 1099 USD



(256GB models. But no-one ever buys phones off-contract in the US, so who cares ;)) — Roland Quandt (@rquandt) August 2, 2019

موثوقة، فيبدو أن الهاتف Galaxy Note 10 سيكلف إبتداءً من 949 دولار أمريكي، في حين سيكلف الهاتف +Galaxy Note 10 إبتداءً من 1099 دولار أمريكي. هذه الأسعار تخص النسخة الأساسية من كلا الهاتفين والتي تضم 256GB من الذاكرة الداخلية ولا تشمل ضريبة المبيعات. ووفقا لأحدث المعلومات، فسوف تكون الأرقام هي نفسها في أوروبا بحيث سيتم فقط إستبدال الدولار باليورو.

ومن أجل المقارنة، فقد تم إطلاق الهاتف Galaxy Note 9 في العام الماضي بحجم واحد وبسعر يبدأ من 999 دولار أمريكي للنسخة الأساسية التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وبسعر يبدأ من 999 يورو في أوروبا لنفس النسخة. يبدو أن التكافؤ سيبقى ساري المفعول في العام 2019 أيضًا.