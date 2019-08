الكشف عن أسعار الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، وستبدأ من 949$

فاطمة أيت طالب - دبي - أيام قليلة هي التي تفصلنا عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، ولكن لا تزال هناك بعض الأشياء غير الواضحة، ولكن لحسن الحظ بدأت الأمور تتكشف تدريجيًا. أحدث المعلومات غير الرسمية التي حصلنا عليها اليوم هي أسعار الهاتفين في الولايات المتحدة الأمريكية مع العلم بأننا حصلنا في وقت سابق على أسعار الهاتفين في أوروبا.

إذا كانت مصادر

Samsung Galaxy Note10 = 949 USD

Samsung Galaxy Note10+ = 1099 USD



(256GB models. But no-one ever buys phones off-contract in the US, so who cares ;))