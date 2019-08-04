شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح للحصول على تقييم جيد داخل تطبيقات الركوب الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم تطبيقات الركوب التشاركى ملايين من الناس كل يوم، ومع ذلك فقد حصل عدد قليل جدا من المستخدمين على العلامة الكاملة من التقييم الخاص بهم داخل تلك التطبيقات، إذا كان تقييمك يقترب من 4 نجوم، فإن فرصك فى الحصول على سيارة بسرعة منخفض جدًا، حيث يتجنب العديد من السائقين ذوى التقيمات المنخفضة.

وحديثا كشفت إحدى شركات الركوب التشاركى عن نصائحها للركاب للحصول على علامة تقييم كاملة.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يطلبون السيارة على افتراض أن الأمر سيستغرق بضع دقائق للوصول، فغالبًا ما يصل السائق إلى هناك فى وقت مبكر مما تعتقد، لذلك يمكنك التحقق من التطبيق لمعرفة بالضبط المسافة بينك وبين سائقك.

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قد تعتقد أنك تعرف أفضل طريق، ولكن حاول تجنب إعطاء توجيهاتك المستمرة للسائق أثناء الرحلة إلا فى الضرورة.

قد يكون لطعامك فى وقت متأخر من الليل مذاق لذيذ، لكنه قد يترك أيضًا رائحة كريهة فى سيارة السائق، فعندما يتعلق الأمر بالروائح التى يمكن تجنبها، يرجى توخى الحذر.

نحن جميعًا نحب موسيقى، لكن حاول ألا يكون صوتك وصوت الموسيقى التى تستمع إليها مرتفع للغاية حتى لا يسبب أذى للسائق.

على الرغم من أن الكلمات المشينة جزء من المحادثات المعتادة للعديد من الأشخاص، إلا أنها قد تكون مسيئة لبعض السائقين.