شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون جهازا ينتج طاقة باستخدام الموجات فوق الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق من الباحثين فى كوريا نوعا من الأجهزة التى تزرع داخل الجسم، وتنتج الطاقة باستخدام الموجات فوق الصوتية، وشرح الباحثون الجهاز، وكيف تم تطويره، واختباره على الأنسجة الحيوانية، بورقتهم البحثية التى نشرت في مجلة "ساينس".

بحث العلماء عن طرق لتوليد الطاقة داخل الجسم لتصبح بديلة عن جهاز تنظيم ضربات القلب، الذى أنقذ العديد من الأرواح، ولكنه ينطوى على مخاطر للمرضى الذين قاموا بزرعه لهذا السبب صمم الباحثون جهازاً ينتج الطاقة عندما يتعرض لمصدر الموجات فوق الصوتية.

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ويعد الجهاز نوعا من المولدات الكهربائية التجريبية، فللمولد مربعان من المواد بداخله يعملان معاً بقوة عند تعرضهما للموجات فوق الصوتية، وعند إزالة إشارة الموجات فوق الصوتية يتم فصل المواد وإنتاج كمية صغيرة من الكهرباء فى المولد، وبتكرار العملية مرارًا وتكرارًا فى تتابع سريع يتم توليد تيار مستمر من الكهرباء.

ولاحظ الباحثون أنه إذا كان من الممكن استخدام هذا المولد لتشغيل أجهزة تنظيم ضربات القلب وغيرها من الأجهزة القابلة للزرع، وذلك يساعد المرضى على تجنب العمليات الجراحية.