شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعطى للمستخدمين خيارا لوقف تسجيل محادثاتهم عبر Alexa والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد كشف صحيفة "الجارديان" على أن المساعد الشخصى الخاص بأبل "سيرى" يسجل محادثات المستخدمين ويستمع إليها مجموعة من موظفين الشركة، قررت أبل وبعض الشركات الأخرى التى تمتلك مساعدات شخصية إجراء بعض التغيرات.

أولاً جوجل، ثم أبل، والآن أمازون، إذ يتعرض الثلاثة للضغط من الاتحاد الأوروبى بشأن مسألة قيام البشر بمراجعة التسجيلات من المساعدين الرقميين المعنيين، وبينما أوقفت جوجل وأبل المراجعة البشرية قررت أمازون تقديم إعداد إلغاء للخدمة أوضح وأكثر شمولاً لمستخدمى المساعد الشخصى الصوتى Alexa.

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وعرضت أمازون بالفعل مجموعة أوضح من سياسات الخصوصية أكثر من Google أو Apple، بعد الجولة الأخيرة من الفضائح حول تسجيلات صوت Alexa.

والآن يمكنك الانتقال إلى تطبيق Amazon Alexa الخاص بك والانتقال إلى الإعدادات، ثم "Alexa Privacy" وأخيراً "إدارة كيفية تحسين بياناتك Alexa"، ومن هناك يمكن إلغاء تفعيل خيار التسجيلات الصوتية الخاصة بك قد يتم استخدامها لتطوير ميزات جديدة ومراجعتها يدويًا للمساعدة فى تحسين خدماتنا.

وتوفر أمازون أداة للسماح للمستخدمين بحذف تسجيلاتهم الصوتية متى رغبوا فى ذلك، ولكن حتى مع هذه الإعدادات الجديدة ستظل أمازون تخزن تسجيلات صوتك افتراضيًا.