تفاصيل طقس الأحد.. وتحذير عاجل من الأرصاد

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الأحد، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذير من الأرصاد

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC"، إن نسب الرطوبة مرتفعة بشكل كبير خلال هذه الأيام، حتى مع انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف شاهين أن فترات الليل نشعر بها بنشاط محدود للرياح، وهو ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة، مناشدا المواطنين بعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية أو مزدحمة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، بالإضافة للشبورة المائية في الصباح الباكر التي تتكون بسبب الرطوبة.

نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

4- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

5- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة

6- عدم نزول البحر ظهرا، ويفضل النزول بعد العصر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأحد:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 26 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 33

السلوم 23 33

سيوة 25 39

بورسعيد 26 33

دمياط 25 33

الزقازيق 25 35

Advertisements

الاسماعيلية 26 37

السويس 25 36

العريش 24 34

رفح 23 33

رأس سدر 27 40

نخل 20 37

نويبع 28 37

طابا 28 35

كاترين 18 34

الطور 27 37

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 31 39

مرسى علم 30 38

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 27 41

سوهاج 28 41

قنا 26 41

الأقصر 28 41

أسوان 31 42

أبوسمبل 28 41

الوادى الجديد 29 42

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 34