شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطار سان فرانسيسكو يحظر بيع الزجاجات البلاستيكية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل الإعلام الأمريكية أن مطار سان فرانسيسكو الدولى قرر حظر بيع الزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وسيطلب من المسافرين شراء زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام إذا لم يحملوا بالفعل الزجاجات الخاصة بهم.

وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو أن القرار سيتم تطبيقه ابتداء من 20 أغسطس، فهو جزء من خطة مدتها خمس سنوات لخفض كمية النفايات البلاستيكية.

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وحسب ما ذكره موقع Phys الأمريكى فقال دوج ياكيل المتحدث باسم المطار للصحيفة: "نحن أول مطار ندرك تطبيق هذا التغيير، نحن فى طليعة رواد الصناعة".

وسيتم تطبيق الحظر على جميع المطاعم والمقاهى وآلات البيع، وليس على الطائرات فقط ، كما أعلنت المدينة أنها سيتم توفير مياه نقية مجاناً فى 100 محطة ماء، حيث يمكن المسافرين إعادة ملء الأكواب أو استخدام الزجاجات المعدنية، كما تعهدت كندا والاتحاد الأوروبى بحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ابتداء من عام 2021.

جدير بالذكر أنه نما الإنتاج العالمى للبلاستيك بشكل سريع ووصل حاليا إلى 400 مليون طن سنويا، إذ تمثل المواد ذات الاستخدام الواحد حوالى 70% من النفايات البلاستيكية التى تتناثر فى البيئة البحرية، مما يعرض مليون طائر وأكثر من 100000 من الثدييات البحرية فى جميع أنحاء العالم للإصابة أو القتل بسبب التشابك مع البلاستيك أو ابتلاعه.