شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة المالكة لـTikTok تستعد لطرح هاتف ذكى يتاح فقط فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت شركة ByteDance الصينية، التى تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok، أن هاتفها الذكى الذى تستعد لإطلاقه لن يتم إطلاقه فى الولايات المتحدة.

ووفقًا للمتحدث باسم ByteDance فقد أسىء فهم التقارير الواردة فى وقت سابق من هذا الأسبوع والتى تفيد بأن الشركة تخطط لإنتاج هاتف ذكى من خلال صفقة مع صانع الأجهزة Smartisan.

وفى وقت سابق من هذا العام حصلت الشركة على عدد من براءات اختراع Smartisan وجلبت بعض موظفيها لإنتاج الهاتف، وتشير التقارير إلى استمرار الخطط التى كانت قائمة قبل بدء عمل ByteDance مع Smartisan لتلبية احتياجات قاعدة عملاء Smartisan الحالية فى الصين. وذكرت Gizmodo أيضًا أن الهاتف "ليس له اتصال بـ TikTok" .

وتعد ByteDance التى تقدر قيمتها بـ 75 مليار دولار أكثر الشركات الناشئة قيمة فى العالم، وبالإضافة إلى TikTok، تمتلك الشركة الصينية أيضًا مجمع الأخبار الصينى Toutiao، وتقوم حاليًا بتطوير خدمة بث موسيقى، وأصدرت حديثا تطبيق مراسلة يسمى Flipchat يتوفر حاليًا فقط فى الصين.