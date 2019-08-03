شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 100 دولار زيادة فى سعر هواتف الأيفون.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى وقت سابق من الأسبوع الماضى، تعريفة جديدة على المنتجات المصنوعة فى الصين، والتى تشمل هاتف Apple iPhone. ويتوقع دانييل آيفز، المحلل لدى شركةWedbush Securities، أن المستهلكين يضطرون إلى دفع ما يزيد عن 75 إلى 100 دولار أمريكى إضافية لشراء أحدث الموديلات من الهاتف الأكثر شعبية فى العالم.

ويقول آيفز: "سوف يحصل المستهلكون على ضربة قوية بسبب هذا القرار، خاصة أن أبل لن تتحمل التعريفة وحدها حتى لا تتعرض لخسارة فى الأرباح".

ويبدأ سعر أرخص جهاز أيفون وهو XR، من 749 دولارًا، بينما يبلغ سعر iPhone XS الأعلى 999 دولارًا وXS Max سعره 1099 دولارًا، وإذا تم إضافة 100 دولار على هذا السعر سيكون مكلف للغاية.

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يذكر أن هاتف أيفون ظهر لأول مرة فى عام 2007 وأصبح أكثر الأجهزة الاستهلاكية شيوعًا التى يتم بيعها فى أمريكا وساهم فى مضاعفة ثروات أبل، إذ كانت أغلب إيراداتها تأتى من الأيفون.

ولكن حديثا بدأ المستهلكون فى مقاومة ارتفاع أسعار أجهزة أيفون، ففى يناير حذر تيم كوك المدير التنفيذى وول ستريت من تراجع المبيعات لأول مرة، وفى الأرباح الفصلية التى تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، انخفضت إيرادات شركة أبل من الأيفون iPhone بنسبة 12٪ ووصلت إلى 26 مليار دولار من 29 مليار دولار فى الربع السابق.

ويتوقع أنجيلو زينو، المحلل فى شركة CFRA Research، أن رفع سعر الأيفون بنسبة 10٪ إلى 15٪ لن يكون موضع ترحيب فى الشركة، ويقول إنها ستشهد انخفاض مبيعات الـiPhone بنسبة 15٪ فى السنة المالية الحالية.