تكنولوجيا: تسريبات مصورة لجهاز حاسب Galaxy Book S من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة لجهاز سامسونج المقرر إطلاقه خلال الفترة القادمة Galaxy Book S الذي يأتي بتصميم ينافس أجهزة Surface من مايكروسوفت.

قدمت شركة سامسونج جهاز Galaxy Book 2 العام الماضي، واليوم أكد Evan Blass في تسريبات جديدة على خطط العملاق الكوري لإطلاق الإصدار الجديد الذي يعرف بجهاز Galaxy Book S قريباً، والذي ظهر بالفعل في تسريبات مصورة.

ولا تكشف التسريبات المصورة عن قلم S للجهاز، والذي كان من بين المميزات التي جاء بها جهاز Galaxy Book 2 السابق، إلا أن Galaxy Book S يأتي بتصميم يحاكي إلى حد كبير أجهزة Surface من مايكروسوفت، بشكل خاص في تصميم لوحة المفاتيح، إلا أن التسريبات لا تكشف عن لوحة مفاتيح قابلة للفصل.

كما يظهر تصميم شاشة Galaxy Book S بإطارات نحيفة تأتي بحجم أكبر إلى حد ما في الجهة السفلية، وأبعاد ضيقة، كما يضم الحاسب مدخل للسماعات 3.5مم مع منفذ USB C.

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أيضاً وفقاً لنتائج الجهاز التي ظهرت في benchmark، فمن المتوقع أن يأتي جهاز Galaxy Book S بمعالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، إلى جانب نظام تشغيل ويندوز، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن موعد إطلاق هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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