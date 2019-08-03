تكنولوجيا: تقرير يؤكد على خطط ابل لإطلاق 5G MacBook العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أحدث التقارير التي نشرت في تايوان أشير إلى خطط ابل لإطلاق إصدار جديد من أجهزة MacBook العام المقبل يأتي بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

تستعد شركة ابل لإطلاق أول إصدار من أجهزة ماك بوك بميزة دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس في 2020، حيث أشار تقرير DigiTimes إلى أن 5G MacBook سيضم هوائيات من السيراميك لتحسين إستقبال الإشارات.

من جانب أخر تقدم شركة ابل أيضاً الإصدارات الأولى من هواتف 5G iPhone التي تدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس في 2020، أيضاً تعد هذه التسريبات الأولى حول أجهزة 5G MacBook المتوقع أن تنطلق في النصف الثاني من 2020 وفقاً لتقرير DigiTimes.

يذكر أن التسريبات لم تحدد أي من أجهزة ماك بوك التي ستحصل على ميزة الإتصال بشبكات 5G، حيث من المتوقع أن تقدم في الإصدارات المميزة من أجهزة MacBook Pro أو أيضاً أجهزة MacBook Air.

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يذكر أن ابل تستعد قريباً لإطلاق جهاز MacBook pro بحجم 16 إنش، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط ابل القادمة لأجهزة ماك بوك.

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