تقرير جديد يلمح لقدوم عضو جديد إلى سلسلة هواتف Oppo Reno Series هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo بإطلاق الهاتفين Oppo Reno و Oppo Reno 10x Zoom Edition في الهند في شهر مايو الماضي. والآن، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع The Mobile Indian، فيبدو أن شركة Oppo تعتزم جلب العضو الثالث ضمن سلسلة هواتف Oppo Reno Series إلى الهند بحلول نهاية هذا الشهر.

يذكر التقرير كذلك أن هذا الهاتف القادم من الشركة الصينية سيظهر في البداية بالهند وسيكلف ما يعادل 500 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. ومع ذلك، يقول تقرير منفصل صادر عن IANS أنه سيتم تسعير هذا الهاتف بما يعادل 575 دولار أمريكي، وسيتم إطلاقه في أواخر شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع مهرجان Diwali.

ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات إضافية حول هذا الهاتف الذكي، لذلك سيتعين علينا الإنتظار حتى تظهر المزيد من المعلومات.