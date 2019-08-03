آبل تمنع موظفيها من الإستماع إلى تسجيلات المساعد الرقمي Siri مؤقتًا

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد التقرير الذي أصدرته صحيفة الجارديان البريطانية والذي تحدث عن الكيفية التي توظف بها شركة آبل عدد من الموظفين البشريين للاستماع إلى نسبة مئوية صغيرة من محادثات المستخدمين مع Siri من أجل تحسين دقة إستعلامات البحث الصوتية، قالت الشركة الآن أنها ستقوم بتعليق هذا البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة آبل ليست الوحيدة التي تقوم بذلك، فقد إتضح أن جوجل وأمازون تقوم هي الأخرى بذلك، ولكن ما جعل شركة آبل تتعرض لإنتقادات أكثر من غيرها من الشركات هو إدعاءها الدائم بأنها الشركة الأكثر إحترامًا لخصوصية المسخدمين في العالم، ولكن إتضح للجميع في نهاية المطاف أنها ليست كذلك. وكما هو الحال مع جوجل وأمازون، تقول الشركة أنها ستسمح للعملاء بالإنسحاب من برنامج تسجيل إستعلامات البحث الصوتية الموجهة للمساعد الرقمي Siri في تحديث مستقبلي للبرنامج، أو على الأقل هذا ما نأمله.

لا شك أن الإبقاء على تسجيلات العملاء الخاصة دون علمهم يشكل انتهاكًا لقوانين خصوصية المستهلك الصارمة في جميع أنحاء العالم. إذا كان هناك شيء إيجابي واحد في هذه القضية، فهو إعتراف آبل بأنها تبقي التسجيلات غير مرتبطة بمستخدم معين، ولكن يمكن أن تتم هذه التسجيلات، حتى عندما يتم التلفظ بعبارة “Hey، Siri” عن غير قصد من خلال كلمة أو عبارة مماثلة من حيث النطق.

عندما تصبح حياتنا أكثر تشابكًا رقميًا، نشهد اهتمامًا متزايدًا ببياناتنا ومن يتحكم فيها. تحرص الهيئات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا أيضًا على التحقيق في ممارسات الشركات التقنية العالمية لأن لديها سيطرة على العديد من المستهلكين.