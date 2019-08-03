الهاتف Galaxy J3 2017 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 9 Pie لكل من Galaxy Xcover 4 و Galaxy Wide 2 و Galaxy J7 Duo. والآن، بدأت شركة سامسونج شهر أغسطس بإطلاق تحديث Android 9 Pie أيضًا للهاتف Galaxy J3 2017.

جدير بالذكر أن تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J3 2017 يحمل البنية رقم J330FXXU3CSG6 في روسيا والبنية رقم J330GDXU3CSG7 في فيتنام، ويجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فضلا عن واجهة One UI الأحدث من شركة سامسونج والتي تجلب معها العديد من التغييرات البصرية، كما أنه يجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.