تكنولوجيا: متتبعش القواعد وقلل الاجتماعات.. 6 طرق يتبعها إيلون ماسك فى عالم التكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إيلون ماسك أحد عملاقة التكنولوجيا الاستثنائيين الذين يخاطرون منذ البداية من أجل تحقيق ما يطمح له ويحلم به، لا يتبع قواعد أو روتين محدد، بل حدد أهدافه وبدأ فى تنفيذها وفقا للآليات المتاحة، والآن هو الرئيس التنفيذى لشركتى SpaceX وتسلا، ولكن كيف يتعامل مع موظفيه فى شركاته التكنولوجية الكبرى ليضمن زيادة الإنتاجية وفعالية بيئة العمل؟
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البرطانية فتم معرفة قواعد إيلون ماسك مع موظفيه من خلال بريد إلكتروني مسرب أرسله إلى موظفيه فى شركة تسلا، به نصائح للموظفين لتجنب إضاعة وقتهم.
وتتضمن نصيحته التخلى عن قواعد الشركة، وترك اجتماعات كبيرة، بل وتجاوز رئيسك المباشر للوصول إلى الشخص الذي يقوم بالعمل الفعلي.
ايلون ماسك
أهم نصائح ماسك لزيادة الإنتاجية فى العمل:
1. تخلص من الاجتماعات الكبيرة.
2. تجنب وجود الكثير من الاجتماعات.
3. ترك الاجتماع إذا كنت لا تساهم فيه.
4. تجنب الاختصارات والمصطلحات.
5. تعدى الرجل الأوسط رئيسك المباشر في العمل إذا لزم الأمر، فيمكن الانتقال عبر أقصر الطرق الضرورية لإنجاز المهمة.
6. لا تتبع القواعد المتبعة فى الشركة واتبع المنطق فى الأشياء التى تقوم بها.
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