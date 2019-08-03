شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات جنسية ناشئة تتظاهر أمام مقر فيس بوك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى احتجاج على سياسات فيس بوك المتعلقة بحظر الإعلانات على صفحاتهم وحساباتهم، تجمعت العديد من الشركات الناشئة فى مجال الجنس والتكنولوجيا التى تديرها مجموعة من النساء خارج مكتب فيس بوك فى نيويورك.

وبحسب techcrunch الأمريكى فإن مؤسسى وموظفى ومؤيدى الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا الجنس كانوا فى مأزق ضد سياسات الإعلان الخاصة بفيس بوك، فيما يتعلق بتصنيف منتجاتهم ومنشوراتهم كمحتوى جنسى.

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ووقف المتظاهرون الذين يحملون لافتات وملصقات خارج مكتب فيس بوك، وقالت Polly Rodriguez ، المدير التنفيذى والمؤسس المشارك لواحدة من هذه الشركات: "تجمعت اليوم مجموعة من السيدات أمام مكتب فيس بوك فى مدينة نيويورك لرفع مستوى الوعى حول المعايير المزدوجة فى سياساتها الإعلانية".

وقالت جانيت ليبرمان، الشريك المؤسس لشركة أخرى، إن سياسات فيس بوك لم تتوافق مع آراء الشخص العادى حول ما ينبغى أو لا ينبغى الموافقة عليه من الإعلانات.