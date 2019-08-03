شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شعبية إنستجرام مهددة بسبب فيس بوك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار تقرير حديث من موقع THE VERGE الأمريكى إلى أن الخطوة الأخيرة التى اتخذها فيس بوك بوضع اسمه بجانب كل من واتس آب وإنستجرام المملوكين له، من الممكن أن تؤثر وبقوة على شعبية تلك التطبيقات وبشكل خاص إنستجرام.

ويرى المحللون أن السيطرة التى يحاول أن يفرضها فيس بوك على تلك التطبيقات قد تثير قلق البعض، خاصة بعد أن قرر مؤسسو تلك التطبيقات مغادرة الشركة بسبب عدم الاتفاق مع الإدارة المالكة الجديدة المتمثلة فى "مارك زوكربيرج" وفريقه.

وذكرت تقارير صباح اليوم بأن فيس بوك سيغير اسم تلك التطبيقات لتصبح "Instagram من Facebook" وسوف يتحول WhatsApp إلى "WhatsApp من Facebook"، إذ تتبع الشركة بالفعل هذا النهج على عدد من التطبيقات الأخرى المملوكة لها، ولكن الوضع يمكن أن يكون خطيرا عند تطبيقه مع إنستجرام وواتس آب بسبب الشعبية الكبيرة التى يتمتعون بها.

ووفقا للتقرير فقد تتأثر شعبية إنستجرام وواتس آب بسبب ربطهم باسم فيس بوك، لأنه يثير للبعض شكوك متعلقة بالخصوصية وحماية البيانات والإعلانات، كما أن طبيعة الجمهور مختلفة ويرى أغلبهم أنهم يهربون من فيس بوك من خلال تلك التطبيقات، ولكن عند تذكيرهم بأنها مملوكة لفيس بوك قد يبحثون عن بديل جديد.