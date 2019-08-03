شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق المركبة "ماسينجر" إلى كوكب عطارد والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فيرمز اسم المركبة الفضائية إلى مهمة بيئة الكوكب التى انطلقت من محطة كيب كانافيرال الجوية فى فلوريدا فى الساعة 6:15 صباحًا بالتوقيت الشرقى.
وأخذت المركبة السنوات الست والنصف التالية في طريقها إلى مدار عطارد، ونظرًا لأن عطارد قريب جدًا من الشمس فإن المركبة الفضائية التى تسير باتجاه الكوكب تتسارع مع جذب جاذبية الشمس إليها.
كما أنها من أجل إبطاء ما يكفي لتجنب السقوط تحت أشعة الشمس استخدمت المركبة سحب الجاذبية متعددة على طول الطريق، حيث قامت بـ15 رحلة حول الشمس قبل أن تصل أخيرًا إلى مدار عطارد فى عام 2011.
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