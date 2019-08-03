شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 2008 لـ 2019.. كم فضيحة خصوصية تعرض لها فيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الغرامة التى فرضت على فيس بوك مؤخرا بقيمة 5 مليار دولار، تتوالى على الشركة سلسلة أخرى من القضايا والانتقادات التى لا تنتهى، ورصد موقع "ديلى ميل" تاريخ "فيس بوك" مع انتهاكات الخصوصية، التى سببت له الكثير من الكوارث، وأدت إلى عدم ثقة المستخدمين فيه كما كان فى السابق.

ديسمبر 2018 :

كشف تقرير عن سماح الشبكة الاجتماعية لأكثر من 150 شركة بما فيهم Netflix و Spotify و Bing للوصول إلى كميات غير مسبوقة من بيانات المستخدمين ورسائلهم الخاصة، بالإضافة إلى قراءة الرسائل الخاصة بالمستخدمين وحذفها ورؤية جميع المشاركين فى سلسلة الرسائل.

كما سمح لمحرك بحث "بينج" التابع لمايكروسوفت برؤية اسم جميع أصدقاء مستخدمى فيس بوك دون موافقتهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأمازون بالحصول على أسماء المستخدمين ومعلومات الاتصال.

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سبتمبر 2018:

أعلن فيس بوك عن تعرضه لأكبر اختراق فى البيانات فى تاريخه، والذى أثر على 50 مليون مستخدم بما فى ذلك مارك زوكربيرج رئيس الشركة ، حيث استغل الهاكرز ميزة "View As" الخاصة بالموقع والتى تتيح للأشخاص رؤية شكل ملفاتهم الشخصية للمستخدمين الآخرين، واستفاد المهاجمون المجهولون من ميزة في الكود المسمى "الوصول إلى الرموز" للاستيلاء على حسابات الأشخاص، مما قد يتيح للمتسللين الوصول إلى الرسائل الخاصة والصور والمشاركات على الرغم من أن فيس بوك قال إنه لا يوجد دليل على ذلك.

مارس 2018:

تصدر موقع فيس بوك عناوين الصحف بعد أن تم الوصول بشكل صحيح إلى بيانات 87 مليون مستخدم بواسطة شركة استشارات سياسية تسمى Cambridge Analytica، وهو ما أدى إلى إجراء تحقيقات حكومية فى ممارسات الخصوصية للشركة فى جميع أنحاء العالم.

2013:

اعترف فيس بوك بعيب فى البرامج كشف عن 6 ملايين من أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني للمشاهدين غير المصرح لهم لمدة عام.

2008:

كشف خلل تقنى فى فيس بوك عن تواريخ ميلاد سرية لـ80 مليون مستخدمى للشبكة الاجتماعية.