شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكى يختبر بالون مراقبة يستخدم الرادار والفيديو فى التعقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر الجيش الأمريكي تقنية جديدة للمراقبة على ست ولايات، حيث تشمل المبادرة إطلاق ما يصل إلى 25 بالونًا شمسيًا بدون طيار والتي ستنطلق على مسافة 250 ميلًا عبر وسط الولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستتم الاختبارات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، حيث ستحوم البالونات على ارتفاع 65000 قدم فوق ولايات ساوث داكوتا ومينيسوتا وأيوا ويسكونسن وميسوري وإلينوي، لتعقب تحركات الناس.



البالون

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وسيتم إجراء اختبارات على ارتفاع عالٍ على ساوث داكوتا لتوفير نظام مراقبة مستمر لتحديد وردع تهديدات المخدرات والأمن الداخلي، وسيتم إجراء الاختبارات من قبل القيادة الجنوبية للولايات المتحدة (Southcom) ، وهي ذراع وزارة الدفاع الأمريكية.

كما أن البالونات مزودة بتقنية رادار حساسة قادرة على تعقب المركبات من خلال الطقس العاصف وخلال النهار والليل، فإن جهاز رادار واحد قادر على التقاط حركة كل سيارة في دائرة نصف قطرها 25 ميلًا.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن البالونات قد تحتوي على إمكانات الفيديو، فإن النظام يستخدم تسع كاميرات منفصلة لإنشاء مناظر بانورامية لمدن بأكملها أو مساحات أخرى من الأرض.