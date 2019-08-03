خدمة الدفع Google Pay تضيف الدعم لـ 25 بنك جديد في أوروبا وآسيا ونيوزيلندا

فاطمة أيت طالب - دبي - Google Pay هي وسيلة ملائمة للدفع في المتاجر باستخدام هاتفك فقط. ومع ذلك، لم توقع جميع البنوك في جميع أنحاء العالم على شراكة مع Google، لذلك من الجيد دائمًا أن ترى القائمة تتوسع شهرًا بعد شهر. هذه المرة، تضيف خدمة الدفع Google Pay الدعم لـ 25 مصرفًا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وبنك واحد في نيوزيلندا.
البنك المذكور في نيوزيلندا هو بنك ASB Bank بينما تم في أوروبا إضافة العديد من البنوك من فرنسا وفنلندا وألمانيا وأيرلندا والنرويج وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وأوكرانيا.
أوكرانيا :
- JSCB INDUSTRIALBANK
فنلندا :
- Komplett Bank AS
إيرلندا :
- PerfectCard
ألمانيا :
- Consors Finanz BNP Paribas
فرنسا :
النرويج :
- Komplett Bank AS
- Sbanken
بولندا :
- SGB-Bank SA
- Bank Pocztowy Spolka Akcyjna
إسبانيا :
- Abanca
- Caja Rural
- Cajasur
- Cecabank
- Ibercaja
- Kutxabank
- Liberbank
- Ontinyent
- Unicaja
روسيا :
- BANK SGB PJSC
السويد :
- Komplett Bank AS
المملكة المتحدة :
- PerfectCard
اليابان :
- Rakuten Card
- The Awa Bank, Ltd.
سنغافورة :
- Citibank Singapore Limited
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