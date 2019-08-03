خدمة الدفع Google Pay تضيف الدعم لـ 25 بنك جديد في أوروبا وآسيا ونيوزيلندا

فاطمة أيت طالب - دبي - Google Pay هي وسيلة ملائمة للدفع في المتاجر باستخدام هاتفك فقط. ومع ذلك، لم توقع جميع البنوك في جميع أنحاء العالم على شراكة مع Google، لذلك من الجيد دائمًا أن ترى القائمة تتوسع شهرًا بعد شهر. هذه المرة، تضيف خدمة الدفع Google Pay الدعم لـ 25 مصرفًا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وبنك واحد في نيوزيلندا.

البنك المذكور في نيوزيلندا هو بنك ASB Bank بينما تم في أوروبا إضافة العديد من البنوك من فرنسا وفنلندا وألمانيا وأيرلندا والنرويج وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وأوكرانيا.

أوكرانيا :

JSCB INDUSTRIALBANK

فنلندا :

Komplett Bank AS

إيرلندا :

PerfectCard

ألمانيا :

Consors Finanz BNP Paribas

فرنسا :

النرويج :

Advertisements

Komplett Bank AS

Sbanken

بولندا :

SGB-Bank SA

Bank Pocztowy Spolka Akcyjna

إسبانيا :

Abanca

Caja Rural

Cajasur

Cecabank

Ibercaja

Kutxabank

Liberbank

Ontinyent

Unicaja

روسيا :

BANK SGB PJSC

السويد :

Komplett Bank AS

المملكة المتحدة :

PerfectCard

اليابان :

Rakuten Card

The Awa Bank, Ltd.

سنغافورة :