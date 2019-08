سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series تكسر حاجز 5 ملايين وحدة مباعة في الهند وحدها

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi أنها تمكنت من بيع أكثر من 5 ملايين وحدة من سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series في الهند منذ إطلاقها في شهر فبراير الماضي. يتضمن ذلك Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro و Redmi Note 7S.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت العلامة التجارية الصينية كذلك أن الهاتف Redmi Note 7 Pro أصبح متوفر للشراء غير المحدود، وهذا ما يعني بأنه يمكن للمستهلكين في الهند الآن شراء الهاتف في أي وقت دون الحاجة إلى إنتظار عرض الدفعات كل أسبوع للبيع.

ويمكن الآن للمستهلكين في الهند شراء Redmi Note 7 من عدة أماكن، بما في ذلك متاجر FlipKart و Mi.com و Mi Home و Mi Studio، ومن شركاء Xiaomi المفضلين المنتشرين في جميع أنحاء البلاد. ويبدأ سعر هذا الهاتف من 200$ ويصل إلى 245$.

Guess what do we have in store for you?

The #RedmiNote7Pro is on open sale starting today! Now get it anytime you want. Available on https://t.co/cwYEXdVQIo, @Flipkart, Mi Home, Mi Studio, & Mi Preferred Partner stores.



How's that for #ThursdayMotivation? #48MPCameraBeast pic.twitter.com/pgTgt2F26G