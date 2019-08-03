الهاتف Asus ZenFone Max Pro M1 يبدأ بتلقي تحديث جديد يجلب معه ميزة الرفاهية الرقمية

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Asus مؤخرًا بإصدار تحديث جديد للهاتف Asus ZenFone Max Pro M1، وهو التحديث الذي يجلب معه ميزة الرفاهية الرقمية ” Digital Wellbeing ” التي تتيح لك تعقب مقدار الوقت الذي تنفقه في إستخدام التطبيقات ومساعدتك في تقليص المدة التي تقضيها على هاتفك. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم أيضًا بإصلاح مشكلة متعلقة بالثيم الأسود، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.