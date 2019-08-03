تكنولوجيا: روبوت "الصرصار".. أخف من حبة الرمل ويمكنه حمل رجل كامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء روبوتًا جديدًا بحجم الحشرات بوزن خفيف جدا، ومع ذلك يمكنه الصمود أمام ضغط الإنسان، حيث طور الباحثون في جامعة كاليفورنيا، الجهاز المصغر استنادًا إلى تحمل الصراصير لحجم إنسان دون أن يتأثر غشاءها الخارجى.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبلغ طوله بوصة واحدة وعرضه 1.5 سم، وهو أخف وزناً من حبة الرمل ويمكن أن تسرع عبر الأرض بسرعة مماثلة للصرصار الحقيقي.
الروبوت
ويأمل المطورون أن تساعد الأدوات الذكية في مهام البحث والإنقاذ المستقبلية، حيث يمكنهم الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، حيث تم تطوير الروبوت باستخدام مواد كهرضغطية، والتي تتوسع أو تتقلص استجابة للجهد الكهربائي.
كما أنه سيكون الأسرع بين الروبوتات بهذا الحجم، وتعد قوة المادة المصنوع منها استثنائية، حيث تسمح للحشرة الآلية بالتحمل أكثر من مليون مرة من وزنها.
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