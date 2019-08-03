شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف أبرز مواصفات هواتف أيفون 2020..دعم الـ5G وتصميم جديد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من الشائعات المتعلقة بهواتف آيفون القادمة، ولكن ظهرت أيضا شائعات حول هواتف آيفون المقرر إطلاقها العام المقبل، والتى تشير إلى نظام كاميرا ثلاثية الأبعاد واتصال 5G وتصميم مختلف عن الجيل الحالى، وستكون محاولة من الشركة العملاقة لزيادة مبيعات آيفون الآخذة فى الانخفاض.

وتركز معظم الشائعات على أن هواتف آيفون 2020 ستأتى مزودة بنظام الكاميرا الخلفية ثلاثية الأبعاد، وقال محلل أبل Ming Chi Kuo إنه يتوقع أن يكون لدى اثنين من طرازات iPhone 2020 عدسة كاميرا time-of-flight، وسيكون الإعداد مشابهاً لنظام كاميرا True Depth الحالى المستخدم لـ Face ID على مقدمة الهاتف ، إلا أنه سيستخدم نوعًا مختلفًا من التكنولوجيا التى قد تسمح بتخطيط كائنات ثلاثية الأبعاد من بعيد.

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وسيؤدى ذلك إلى تحسين تطبيقات الواقع المعزز بشكل كبير ونقل ميزات كاميرا مثل Portrait Mode إلى مستوى أكثر تطورا، وذكرت الشائعات السابقة هذا الإعداد ، ولكن لم تحدد عدد طرازات iPhone 2020 التى ستزود بهذه التقنية.

ومن المتوقع أن يكون لدى iPhone 11 و iPhone 11 Max هذا العام مجموعة من ثلاث كاميرات على الجزء الخلفى، ومن المتوقع أن تطلق أبل ثلاثة هواتف آيفون جديدة فى عام 2020، واحد بشاشة 5.4 بوصة ، والآخر بشاشة 6.1 بوصة مماثلة لشاشة XR الحالية ، وخيار 6.7 بوصة أكبر