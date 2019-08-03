شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بفشل هواتف آيفون القادمة في تحسين مبيعات أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل لإطلاق هاتف آيفون المقبل فى شهر سبتمبر من هذا العام، ومن المتوقع أن تتضم مزايا جديدة مثل الكاميرا بثلاثة عدسات والقدرة على شحن الأجهزة الأخرى.

لكن يبدو أن المحللين ينظرون إلى الجيل التالى من هواتف ايفون كتحديث تدريجي، ويرون أن هاتف آيفون الذى ستطلقه أبل اعام القادم المقرر أن يدعم شبكات الـ 5G سيكون حافزا أكبر للمستخدمين للتحديث وشراء آيفون الجديد.



رئيس ابل

وتأتى تلك التوقعات بعد أن انخفضت مبيعات هواتف آيفون مرة أخرى خلال الربع المالى الثالث، حيث انخفضت إلى 26 مليار دولار من 29 مليار دولار فى الربع نفسه قبل عام، ويعد هذا هو الربع الثالث على التوالى الذى تتراجع فيه مبيعات أجهزة آيفون من أبل، حيث تتصارع المبيعات فى الصين، بالإضافة إلى تمسك المستهلكين بهواتفهم لفترات زمنية أطول.

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وبخلاف دعم اتصال شبكة 5G، الذى تدعمه بعض أجهزة أندرويد بالفعل، من المتوقع أن يحتوى جهاز iPhone 2020 على كاميرا ثلاثية الأبعاد محسّنة وقد يأتى بأحجام مختلفة للشاشة.

وتوقع واحد من أهم محللين أبل سابقًا أن تقفز شحنات iPhone من ما بين 65 و 70 مليون وحدة هذا الخريف إلى ما بين 70 و 75 مليون وحدة فى عام 2020.