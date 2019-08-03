شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبياكلش أسبوع.. تعرف على "الدايت" الذى اعتمد عليه ستيف جوبز رئيس أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف العالم "ستيف جوبز" باعتباره واحدا من رواد التكنولوجيا، والواضع لحجر الأساس لما يعيشه الجيل الحالى من التقدم التكنولوجى، ورغم ذلك تشغل حياته الشخصية الكثير من الاهتمام، خاصة نظامه الغذائى.

ووفقا لكتاب سيرته الذاتية، كان ستيف جوبز مختلف فى أنظمته الغذائية عن المحيطين به، ويقدم موقع "بيزنس انسايدر" الأنظمة الغذائية الصحية التى كان يتبعها مؤسس ابل..

1. عندما كان طالب فى كلية ريد، اكتشف جوبز كتاباً بعنوان "النظام الغذائى لكوكب صغير" للكاتب فرانسيس مور لابى. وقال جوبز لكاتب سيرته الذاتية والتر آيزاكسون: "هذا هو الوقت الذى أقسمت فيه الابتعاد عن اللحوم".

2. بعد قراءة كتاب لابى، الذى جعله نباتيا، قال جوبز إنه سوف يستمر فى اتباع نظام غذائى شديد الصرامة، بما فى ذلك عمليات الديتوكس والصيام، وسوف يأكل نوع أو اثنين من الأطعمة لمدة أسابيع، مثل التفاح أو الجزر.

3. اهتم "جوبز" بشراء التمر واللوز والجزر.

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4. قرأ جوبز بعد ذلك كتاب بعنوان "نظام شفاء الدايت المخاطي"، من تأليف "أرنولد إريت"، فاتبع نظام غذائى أكثر صرامة ولكن مع إضافة القليل من اللحوم والبروتينات التقليدية مع التخلى عن الخبز والحبوب والحليب

5. كان لا يأكل لمدة يومين متتاليين وفى بعض الأحيان يصل إلى أسبوع وكان يفطر خضروات ورقية بسيطة وماء.

6. كان جوبز أكثر صرامة مع نظامه الغذائى، فكان يبتعد نهائيا عن الوجبات التى تحتوى على زبد

7. فى عام 1991 تزوج جوبز من لورين باول، وهى أيضا نباتية وقالوا عن كعكة زفافهم أنها كانت بدون بيض أو حليب وكان الحاضرين للحفل يرون أن هذه الكعكة غير صالحة للأكل.

8. فى 2003 بعد أن علم جوبز أانه يعانى من شكل نادر من سرطان البنكرياس، اختار أن يعالج نفسه بنظام غذائى أكثر صرامة بدلا من الجراحة، يعتمد على تناول الكثير من عصير الجزر.