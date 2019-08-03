آبل تقوم الآن ببيع شاشة LG UltraFine جديدة بحجم 27 إنش وبدقة 5K

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أن تقوم شركة آبل بإطلاق شاشتها الجديدة Apple Pro Display، بدأت الشركة في سحب شاشات LG UltraFine من متاجرها. وأدى ذلك إلى تكهنات مفادها أن شركة آبل قد تتخلى عن شاشات LG لصالح الشاشات الخاصة بها. ومع ذلك، فقد إتضح في وقت لاحق أن هذا ليس هو الحال لأن شركة آبل زودت متاجرها بشاشات LG UltraFine من جديد.

إذا كنت تتطلع إلى شراء شاشة جديدة بدقة 5K، فسوف يسعدك معرفة أن شركة آبل بدأت بعرض شاشة LG UltraFine 5G التي يبلغ حجمها 27 إنش في متاجرها. هذا طراز جديد ويختلف قليلاً عن الطراز السابق الذي كانت شركة آبل تبيعه في السابق. بينما ظلت الدقة والتدرج اللوني على حاله، فهناك بعض التغييرات التي تم إجراؤها على الإتصالات التي يدعمها.

يمكنها الآن الإقتران بالأجهزة بإستخدام USB Type-C، مما يعني أنه من الناحية النظرية، يمكنك توصيل هذه الشاشة مع جهاز iPad Pro الجديد والذي إستبذل منفذ Lightning بـ USB Type-C. تأتي الشاشة أيضًا مع ثلاث منافذ USB-C بسرعات تصل إلى 5 جيجابايت في الثانية.

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ستكون هناك أيضًا كاميرا مدمجة وميكروفون ومجموعة من مكبرات الصوت لأولئك الذين يفضلون إبقاء المكتب حيث يعملون أنيقًا قدر الإمكان. تم تحديد سعر شاشة LG UltraFine 5K الجديدة في حدود 1300 دولار أمريكي، وإذا كنت مهتمًا، فبإمكانك شراؤها من متجر آبل الرسمي على شبكة الإنترنت.