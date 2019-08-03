Waze تتيح الآن لمستخدمي Waze Carpool دعوة الركاب الآخرين للمشاركة في الرحلات

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت Waze اليوم عن إطلاق ميزة جديدة لطالما طالب بها مستخدمي Waze Carpool. هذه الميزة تسمح لهم الآن بدعوة العديد من الركاب للإنضمام إليه في السيارة. سيتيح لهم ذلك إختيار المزيد من الأشخاص بسهولة من طاقم الركوب المشترك الخاص بهم ثم الركوب معًا لأن هذا سيفتح الممرات السريعة للسائقين.

هذا ليس مثل Uber Pool على الرغم من أنه يمكن للمرء أن يوازي بين الإثنين. عندما أطلقت Waze الخدمة في العام الماضي، أشارت إلى أن السائقين يمكنهم تقديم رحلتين فقط في اليوم. وتهدف هذه الميزة في المقام الأول إلى مطابقة المستخدمين مع أشخاص آخرين يعيشون ويعملون في نفس الأماكن. يتم ذلك لجعل رحلات السيارات أكثر كفاءة بدلاً من جعل الناس يقومون برحلات فردية بالسيارة.

بمجرد تأكيد السائقين للرحلة، يمكنهم النقر على أيقونة ( + ) في التطبيق لدعوة المزيد من الركاب في طريقهم مع الحد الأدنى من الإنعطافات. وبمجرد أن يقبل المزيد من الركاب مشاركتهم في الرحلة، فسوف يكون بمقدور السائقين توفير المزيد أثناء تنقلهم. يمكنهم ملء ما يصل إلى أربعة مقاعد في السيارة مع تعديل الأسعار لتتماشى مع كمية الوقود والوقت والجهد.

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سيتمكن مستخدمو Waze Carpool من الوصول إلى هذه الميزة الجديدة إبتداء من هذا الأسبوع، وهي ستكون متوفرة في كل مكان حيث تقدم Waze التابعة لشركة جوجل خدمة Waze Carpool.