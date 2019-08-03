الفيسبوك تخطط لوضع إسمها في تطبيقات WhatsApp و Instagram

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تعرف ما الذي كان مفقودًا حتى الآن في WhatsApp و Instagram؟ حسنًا، الإجابة هي Facebook. ربما تملك هذه الشبكة الاجتماعية هاتين الخدمتين لسنوات عديدة الآن، ولكن كيف يعرف الناس العاديون ذلك؟ أيضًا، ألا يبدو لك أن الإسمين Instagram و WhatsApp هما أقصر من اللازم إلى حد ما؟ وليسا معقدين بما فيه الكفاية، ربما؟

حسنًا، سوف يتم إصلاح هذا ” الخطأ ” قريبًا، على الأقل وفقًا لتقرير جديد يستند على معلومات حصل عليها من ” ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر “. أبلغت الفيسبوك بالفعل موظفي Instagram و WhatsApp أنها تخطط لإجراء تعديلات على أسماء كلا التطبيقين.

لذا أيها السيدات والسادة، إستعدوا لـ ” WhatsApp from Facebook ” و ” Instagram from Facebook “. كما ترى، أسماء كلا التطبيقين لم تعد قصيرة، ولا تفتقر إلى التعقيد. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى ستقوم شركة الفيسبوك بتفعيل هذه التغييرات بشكل رسمي.

حتى ذلك الحين، أكد متحدث بإسم الفيسبوك أن هذا التغيير قادم إلى WhatsApp و Instagram حيث صرح بالقول : ” نريد أن نكون أكثر وضوحًا بشأن المنتجات والخدمات التي تعد جزءًا من الفيسبوك “. مع كل التعليقات السلبية المحيطة بالفيسبوك في الأونة الأخيرة، فنحن نعتقد بأن أخر شيء تحتاج إليه الفيسبوك الآن هو إبلاغ كل من يكرهها في جميع أنحاء العالم أن تطبيقات WhatsApp و Instagram هي ملك لها أيضًا.