خيار تحميل الفيديوهات بدقة 1080p أصبح متوفرًا لمستخدمي Youtube Premium

فاطمة أيت طالب - دبي - Youtube Premium هي خدمة مدفوعة تتيح لك مشاهدة المحتوى على اليوتيوب من دون إعلانات مع إمكانية تحميل مقاطع الفيديو لمشاهدتها عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت. ومع ذلك، سمحت الخدمة للمستخدمين بتحميل الفيديوهات بدقة 720p فقط، حتى لو كان الفيديو الفعلي متوفرًا بجودة أعلى.

الآن بدأت اليوتيوب أخيرًا في إطلاق خيار تحميل الفيديوهات بدقة 1080p، على الأقل هذا ما رصده أحد مستخدمي iPhone. وفي وقت لاحق، تأكد أيضًا أن مستخدمي الأندرويد بدأوا أيضًا في الحصول على هذا الخيار الجديد بشكل تدريجي.

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لا يوجد أي تأكيد رسمي من اليوتيوب حول ما إذا كانت هذه الميزة قيد الإختبار أم لا، أو ما إذا كانت ستصل لكافة مستخدمي Youtube Premium. على أي حال، إذا كان يظهر لديك بالفعل خيار تحميل الفيديوهات بدقة 1080p في تطبيق اليوتيوب الخاص بك، فأخبرنا بذلك في حيز التعليقات أدناه.