سامسونج تشوق لقدوم معالج Exynos جديد يوم 7 أغسطس من أجل Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في السنوات الأخيرة، إعتادت هواتف Galaxy S و Galaxy Note التي تم إطلاقها في نفس السنة إستخدام نفس معالج Exynos التابع للشركة، ولكن هذا على وشك أن يتغير. هذا العام، ستقوم شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy Note 10 مع نسخة محسنة من المعالج Exynos 9820 الذي تم إستخدامه في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series مع العلم بأن هذه النسخة المُحسنة ستحمل على الأرجح إسم Exynos 9825. وتجدر الإشارة إلى أنه تم بالفعل رصد الهاتف Galaxy Note 10 في منصة إختبارات الأداء مع المعالج Exynos 9825، ولكن قسم المعالجات في شركة سامسونج ظل صامتًا بشأن ما إذا كانت الشركة تملك بالفعل مثل هذا المعالج.

ظلت شركة سامسونج صامتة إلى غاية هذا اليوم حيث قامت بنشر فيديو دعائي في حساب Exynos الرسمي على شبكة تويتر، وهو الفيديو الذي يلمح إلى أن هناك ” معالج ذكي ” جديد ومن ” المستوى التالي ” سيصل في اليوم 7 أغسطس. وبالتأكيد، فليس من قبيل الصدفة أن يتم الكشف عن هذا المعالج في نفس اليوم الذي سيتم فيه الكشف عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10. لذلك، بدون الكشف عن أي تفاصيل حول هذا المعالج الغامض الجديد، أخبرنا حساب Exynos الرسمي على شبكة تويتر أساسًا أن الشائعات كانت صحيحة طوال الوقت.

نأمل أن يؤدي المعالج Exynos 9825 الجديد إلى تحسين بعض الجوانب التي كانت بحاجة إلى بعض التحسينات في المعالج Exynos 9820 الحالي، مثل معالجة صور الكاميرا والأداء العام وعمر البطارية، مقارنة بالمعالج Snapdragon 855. وفي سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، الإختلافات في تلك الجوانب بين طرازات Galaxy S10 المزودة بالمعالج Exynos 9820 والطرازات المزودة بالمعالج Snapdragon 855 واضحة تمامًا. وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فيبدو أنه سيتم تصنيع المعالج Exynos 9825 الجديد بإستخدام عملية 7 نانومتر على عكس المعالج Exynos 9820 الحالي الذي تم تصنيعه بإستخدام عملية 8 نانومتر. وبالتالي، فمن شأن عملية التصنيع الجديدة أن تؤدي إلى تحسين عمر البطارية قليلاً حتى لو بقي كل شيء كما هو.

لا توجد أية تفاصيل أخرى حول المعالج Exynos 9825 في الوقت الراهن، لذلك يتعين علينا إما انتظار تسرب المزيد من الأشياء أو وصول 7 أغسطس من أجل معرفة المزيد.