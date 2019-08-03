الحاسوب المحمول Galaxy Book S يظهر في صور رسمية مسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإطلاق الحاسوب المحمول Galaxy Book 2 والذي يعمل بنظام Windows 10 في العام الماضي، ويبدو أن الشركة على إستعداد لإضافة جهازًا آخر إلى التشكيلة قريبًا، وهو الجهاز الذي سيحمل إسم Galaxy Book S.

تم تسريب الصور الرسمية للحاسوب المحمول الجديد Galaxy Book S من قبل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، وهي الصور التي تكشف لنا عن تصميم هذا الحاسوب. وعلى عكس Galaxy Book 2 الذي ينتمي إلى فئة 2 في 1، فالحاسوب Gaalxy Book S يعتبر حاسوبًا محمولاً عاديًا مزودًا بلوحة مفاتيح غير قابلة للفصل. وعلاوة على ذلك، فهو يضم شاشة ذات إطار نحيف من ثلاث جهات، وهناك أيضًا كاميرا أعلى الشاشة من أجل محادثات الفيديو.

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تكشف لنا الصور كذلك أن هذا الحاسوب المحمول سيضم منفذ USB Type-C واحد على الجانب الأيسر مصحوبًا بما يمكن أن يكون إما منفذ السماعات 3.5mm أو منفذ للشحن، على الرغم من أن هناك إحتمال أن يتواجد منفذ USB Type-C آخر على الجانب الأيمن.





وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم رصد جهاز لوحي غامض من شركة سامسونج على منصة إختبارات الأداء Geekbench في الأسبوع الماضي يقال بأنه Galaxy Book S. وكان قد تم رصد هذا الجهاز يعمل بنظام Windows 10، ويضم المعالج Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB. ولا توجد أي تعليقات من شركة سامسونج بشأن الحاسوب المحمول الجديد، ولكن قد نرى الشركة الكورية الجنوبية تزيح الستار رسميًا عن هذا الجهاز في الأسبوع المقبل جنبا إلى جنب مع هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة.

https://twitter.com/evleaks/status/1157345616554541056