شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يفحص مراكز بيانات أمازون.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فحص مراكز البيانات التابعة لأمازون، إذ تعد شركة Amazon Web Services ذراع الحوسبة السحابية فى أمازون مسئولة عن معالجة الكثير من معلومات المستخدم الحساسة، فعلى سبيل المثال حدث اختراق بيانات Capital One، الذى كشف المعلومات الشخصية لأكثر من 100 مليون شخص فى الولايات المتحدة وكندا، على خوادم أمازون السحابية.

لذا ليس من الغريب إذن أن يكون الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قد أرسل الجهات التنظيمية الفيدرالية إلى مركز بيانات أمازون فى "فرجينيا" فى وقت سابق من هذا العام، ووفقا لتقرير نشر حديثا فى صحيفة وول ستريت جورنال، سبب الزيارة هو تمكين مجلس الاحتياطى الفيدرالى من فحص وثائق وإمكانات النسخ الاحتياطى لسحابة أمازون، بالنظر إلى أنها تلعب دور كبير الأهمية فى البنية التحتية للنظام المالى العالمى.

وفقا لتقرير وول ستريت جورنال، تم استقبال المنظمين الفيدراليين بحذر بمركز البيانات فى ريتشموند بفرجينيا، وقيل أن المنظمين تلقوا وصولاً محدودًا إلى البيانات الداخلية، ويقال أن حارس محدد من قبل شركة أمازون رافقهم فى جميع الأوقات، وورد أن الزيارة تمت فى أبريل الماضى، وكانت بداية لما قالت مصادر وول ستريت جورنال إنه سيكون إشراف فدرالى متزايد على أمازون.