شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة بهواتف أيفون تعرض المستخدمين للخطر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم ميزة Airdrop على نطاق واسع لإرسال الملفات بين أجهزة أبل منذ طرحها فى عام 2011، ولكن ظهرت مخاوف جديدة حول سلامة التكنولوجيا قد تمنعك من استخدامها.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تعمل Airdrop باستخدام بلوتوث وواى فاى لإنشاء اتصال، ويحتاج ذلك إلى بروتوكول شبكة لإعطاء الأوامر للأجهزة، والذى يطلق عليه اسم، ويشار إليها اسم Apple Wireless Direct Link (AWD).

تم تصميم Airdrop للحصول على أداء فائق، مع زمن استجابة منخفض وسرعة عالية، عبر 1.2 مليار جهاز أبل يحتوى على AWDS، يستخدم جدار حماية حول الاتصال لتمكين نقل الملفات دون بريد إلكترونى أو محرك أقراص ثابت.

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ولكن فى الأسبوع الماضى، كشفت شركة الأمن Hexway أن المعلومات التى تبثها AWDS يمكن فك تشفيرها بسهولة.

وتمكن الباحثون خلال فيديو مدته دقيقة من تشغيل برنامج لتحديد هوية المستخدمين القريبين من Airdrop والوصول إلى رقم هواتفهم.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنهم أظهروا مشكلات فى مشاركة كلمة مرور واى فاى من أبل، هذا يعنى أنه يمكن استغلال الثغرة لمعرفة رقم هاتف الهدف و AppleID والبريد الإلكتروني.