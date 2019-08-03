تكنولوجيا: إنتل تقدم 11 معالج في الجيل العاشر من المعالجات المخصصة للأجهزة المحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل مؤخراً عن الجيل العاشر من المعالجات التي تستهدف بها أجهزة الحاسب المحمول والمميزة بتصميم متحول 2 في 1، حيث يتضمن الجيل الجديد من المعالجات عدد 11 شريحة.

يأتي الجيل العاشر من معالجات إنتل Ice Lake بمعمارية “Sunny Cove” التي ترتكز على دقة تصنيع 10 نانومتر، والتي تبدأ في معالج i3 باثنان من الأنوية، وتصل إلى معالج i7 رباعي الأنوية.

كما تقدم إنتل في الجيل العاشر من معالجات Ice Lake ثلاثة إختيارات في الرسوميات منها Iris Plus الذي يدعم دقة 1080 بيكسل في الألعاب على الأجهزة المحمولة المميزة بوزن خفيف.

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من المتوقع أيضاً أن نشهد سرعات أعلى مع الجيل الجديد من معالجات إنتل في أجهزة الحاسب المحمول، والتي قد تصل إلى 4.1 GHz في أعلى إصدار من المعالجات، حيث أكدت إنتل على أن معمارية Sunny Clove مميزة بقدرة على معالجة التعليمات بنسبة أكبر من من المعمارية السابقة بنسبة 18%، كما يدعم المعمارية ذاكرة التخزين المؤقت L1 و L2 التي تضمن آداء أعلى.

يذكر أن شركة إنتل قد أشارت في إعلانها عن الجيل العاشر من المعالجات إلى أنها تنطلق في إصدارات جديدة من أجهزة الحاسب المحمول وأجهزة 2 في 1 في نهاية هذا العام.

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