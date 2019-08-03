شاهد الهاتف Galaxy A50 يصمد في وجه مجموعة من إختبارات المتانة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الفترة الماضية، رأينا العديد من الهواتف الذكية تتعرض لإختبارات التعذيب بما في ذلك إختبار الخدش والحرق والثني، وكان آخرها الهاتف Royole FlexPai القابل للطي. أما وقد قلنا ذلك، فقد قرر Zack Nelson من قناة JerryRigEverything على اليوتيوب إخضاع الهاتف Galaxy A50 لهذه الإختبارات أيضا لمعرفة مدى قدرة هذا الهاتف على التحمل.

في إختبار الخدش إتضح أن شاشة الهاتف Galaxy A50 ليست سهلة الخدش بحيث لا يمكن للمفاتيح والعملات المعدنية خدشها عندما تكون جنبا إلى جنب مع هذه المعدات في جيب المستخدم. ومع ذلك، إستخدمت شركة سامسونج إطار من البلاستيك، وهذا ما يعني سهولة خدش هذا الجزء من الهاتف.

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وبالنسبة لأزرار الهاتف، فهي مصنوعة أيضًا من البلاستيك على غرار الإطار والواجهة الخلفية المصنوعة أيضًا من البلاستيك مما يجعلها غير مقاومة للخدوش من بعض العناصر مثل الأدوات الحادة. وتضمن إختبار الخدش عدسات الكاميرات الثلاثة في الخلف والتي إتضح أنها غير قابلة للخدش بسهولة.

في إختبار الحرق، إستمر الهاتف Galaxy A50 لنحو 30 ثانية قبل أن تبدأ البكسلات في الشاشة بالتحول إلى اللون الأبيض، وهي لحسن الحظ لا تبقى على تلك الحالة إلى الأبد. أما بالنسبة لإختبار الثني، فقد إتضح أن الهاتف Galaxy A50 ينحني قليلا ولكنه واصل العمل على الرغم من ذلك، وهذا ما يعني بأنه غير قابل للكسر بسهولة. عمومًا، يمكنكم مشاهدة الهاتف Galaxy A50 يخضع لمختلف إختبارات المتانة هذه في الفيديو أدناه :