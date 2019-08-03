فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تحتاج إلى تصفح الويب دون أن يتم تعقبك أو الإحتفاظ بما تقوم به في سجل المتصفح، فقد يكون وضع التصفح الخفي في المتصفح Google Chrome هو الخيار الذي تلجأ إليه في الغالب. ومع ذلك، كما تعلمنا في العام الماضي، فيبدو أن وضع التصفح الخفي في المتصفحات، بما في ذلك Google Chrome ليس خفيًا حقًا، وهذا شيء كانت بعض مواقع الويب تستغله لتواصل تتبع المستخدمين إلى حد ما.
ومع ذلك، فقد أعلنت شركة جوجل في وقت سابق من هذا العام أنها ستقوم بإجراء بعض التغييرات على المتصفح Google Chrome حيث يمنحك التصفح الخفي تلك الخصوصية الحقيقية التي تريدها. والخبر السار هو أنه إذا كنت تتطلع إلى هذا التحديث، فسوف يسعدك أن تعلم بأن شركة جوجل قامت بإصدار تحديث آخر للمتصفح Google Chrome يقوم بترقية هذا الأخير إلى الإصدار 76، وهو التحديث الذي يجعل وضع التصفح الخفي أكثر أمانًا.
وبالنسبة لأولئك الذين يسمعون عن هذا لأول مرة ويتساءلون عن أهمية هذا التحديث، فذلك لأنه في السابق، كانت هناك ثغرة سمحت لمواقع ويب معينة بمعرفة ما إذا كنت تتصفح بإستخدام وضع التصفح الخفي. وفي حالة إذا كنت تقوم بذلك بالفعل، فإنه يتم منعك من المضي قدمًا ما لم تقم بتسجيل الدخول أو تستخدم المتصفح الخاص بك في الوضع العادي.
ومع ذلك، الآن بعد إغلاق هذه الثغرة، فهذا يعني أنه يجب أن تكون قادرًا على إستخدام متصفحك في وضع التصفح الخفي دون أي مشاكل. قد لا يكون هذا سارًا بالنسبة لبعض المواقع، ولكن مرة أخرى، لم يكن إرضاء ملاك المواقع هو مقصد جوجل من إنشاء وضع التصفح الخفي في المقام الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر التحديث الأخير للمتصفح Google Chrome يتيح لك الآن تصفح الويب متخفيًا بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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