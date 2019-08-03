المعالج Exynos 9630 قادم لتشغيل الجيل المقبل من هواتف Galaxy A Series

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لمصادر مطلعة على المسألة، فيبدو أن شركة سامسونج تعمل على خليفة للمعالج Exynos 9610 المستخدم حاليًا في الهاتف Galaxy A50، وتحت إسم مختلف وتردد مختلف في مجموعة من الهواتف الذكية الأخرى. خليفة هذا المعالج قد يحمل إسم Exynos 9630 وقد نراه في العام المقبل.

يزعم التقرير أيضًا أنه سيتم إستخدام هذا المعالج الجديد في الهاتفين Galaxy A51 و Galaxy A71 المتوقع صدورهما في العام المقبل. هذا المعالج الجديد دخل للتو مرحلة الإختبارات الأولية، وهذا ما يفسر ندرة التفاصيل حاليًا، ولكننا نفترض بأنه سيتم تصنيع هذا المعالج بإستخدام عملية تصنيع أصغر، ربما 8 نانومتر مثل المعالج Exynos 9820 الحالي.