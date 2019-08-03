شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة انطلاق الهند للقمر على متن مركبة " تشاندرايان -2" فى 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مهمة تشاندرايان -2 للقمر التى تتكون من مركبة هبوط ومستكشف متجول، الثانية للهند، حيث أطلقت تشاندرايان -2 إلى القمر في 22 يوليو 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى المدار القمري في 6 سبتمبر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تستهدف منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) القطب الجنوبي للقمر كموقع هبوط، حيث تم رصد مشاهد من المهمة بدءًا من تجميع المركبة الفضائية وانطلاقها.



مركز ابحاث الفضاء الهندى

وتوضح الصور مركبة الفضاء "تشاندرايان -2" التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، على متن صاروخ "مارك 3-إم 1" لإطلاق مركبة فضائية متزامنة مع الأرض من مركز ساتيش دوان للفضاء في جزيرة سريهاريكوتا.



مختبر الهند

وتحمل المركبة حمولة مجموعها 13 حمولة هندية، والتى تستهدف منطقة هبوط فى القطب الجنوبى للقمر الذى تستهدفه العديد من الدول للكشف عن أسرار التربة والتنقيب عن المعادن.

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