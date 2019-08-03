الكشف عن ساحة اللعب Call of Duty: Modern Warfare

كشفت Activision و Infinity Ward عن نسخة (Call of Duty: Modern Warfare) بتجربة اللاعبين المتعددين الجديدة كلياً لكافة اللاعبين في العالم من خلال عرض ترويجي مشوق للاعبين المتعددين، ومن المقرر أن تطلق اللعبة حول العالم بتاريخ 25 أكتوبر.

وتجمع نسخة (Call of Duty: Modern Warfare) عشاق اللعب المنفرد ومحبي السلسلة وكل اللاعبين من كافة أنحاء العالم ومختلف الاهتمامات في تجربة لعب مذهلة متعددة اللاعبين.

وسيكشف عن أول تفاصيل نمط الأونلاين في (Call of Duty: Modern Warfare) بعض أهم اللاعبين حول العالم في بث حي عالمي وحصري، حيث يلقي المشاهدون النظرة الأولى على نمط اللاعبين المتعددين الجديد وسيتمكنون أيضاً من المشاركة باللعب وتجربة اللعبة الشهر المقبل عند إطلاق النسخة التجريبية للجميع.

وتقدم (Call of Duty: Modern Warfare)، الحائزة على جائزة أفضل لعبة متعددة اللاعبين لعام 2019 من (E3)، تجربة رائعة وثورية للألعاب عبر الإنترنت مع أفضل تجربة لعب في فئتها ومستوى جديد كلياً من اللعب الاستراتيجي والتكتيكي.

وسيتمكن اللاعبون من تجربة مساحات لعب جديدة تعيد تعريف تجربة اللاعبين المتعددين في لعبة (Call of Duty)، وستتضمن الخيارات مراحل المواجهة ولاعبين مقابل لاعبين في تجارب الرماية في (Gunfight)، بالإضافة إلى المراحل التقليدية 6 لاعبين مقابل 6 آخرين.

وتدعم اللعبة أيضاً فرق 10 مقابل 10 و 20 مقابل 20 لاعباً، إلى جانب خرائط اللاعبين بأعداد كبيرة مثل مرحلة (Ground War) الجديدة كلياً، وهي تجربة ملحمية ضخمة تدعم لعب أكثر من 100 لاعب، وهذه مجرد البداية لعشاق (Call of Duty: Modern Warfare).

وسيكون اللاعبين على أتم استعداد لأي مرحلة متعددة اللاعبين وأي مواجهة قتالية بفضل مخزون الأسلحة الشامل والخيارات الواسعة في سجل (Call of Duty) مع قابلية التخصيص والتعديل في نظام (Gunsmith) الجديد.

وتمتاز نسخة (Call of Duty: Modern Warfare) برسوميات متطورة وتصميم صوت مذهل يوفر أصداء الارتداد ومقذوفات الأسلحة الواقعية طوال اللعبة.

ويستمتع اللاعبون بتجربة تكتيكية مذهلة بفضل آليات اللعب الجديدة، بما فيها اختراق الرصاص واستخدام الأسلحة المثبتة واختراق الأبواب وخرائط اللعب المتعددة بين اللاعبين المخصصة لنظارات الرؤية الليلية.

وقال باتريك كيلي، المدير الإبداعي ومدير الاستوديو المساعد في Infinity Ward: هدفنا من تصميم (Call of Duty: Modern Warfare) هو جمع اللاعبين كافة للعب معاً من البداية في تجربة لن تنسى، وسنلغي اشتراك تذكرة الموسم (season pass) ونوفر المزيد من الخرائط والمحتوى الضخم الذي سيلي إطلاق اللعبة، ونطور الآن لعبة تتيح ميزة العب عبر المنصات.

وأضاف “نجري حالياً الاختبارات الحية، وسيتمكن عشاق اللعبة من تجربتها بأنفسهم في الإصدار التجريبي في الشهر المقبل، ولدينا المزيد من الأخبار التي لا يسعنا الانتظار لمشاركتها مع عشاق اللعبة في المستقبل القريب”.

وبالإضافة إلى كشف النقاب عن اللعبة متعددة اللاعبين، فقد أعلنت Infinity Ward أيضاً عن النسخة التجريبية المفتوحة من (Call of Duty: Modern Warfare)، والتي تتضمن ميزة العب عبر كروسبلاي في عطلة نهاية الأسبوع الثاني، حيث سيتمكن اللاعبون من تجربة اللعبة قبل إطلاقها في 25 أكتوبر.

ويستطيع اللاعبون الطلب المسبق الآن والحصول على الدخول المبكر وتجربة نسخة (Call of Duty: Modern Warfare) التجريبية.

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نسخة (PlayStation 4) التجريبية الحصرية:

سبتمبر 12 – 13 (دخول مبكر، PlayStation 4).

سبتمبر 14 – 16 (open beta، PlayStation 4).

نسخة تجريبية لأجهزة مع خاصية الكروسبلاي:

سبتمبر 19 – 20 (دخول مبكر، PlayStation 4، PC، Xbox One، Open Beta).

سبتمبر 21 – 23 (Open Beta، Xbox One، PC، PlayStation 4).

وقال جيف سميث، مدير اخراج نمط تعدد اللاعبين في Infinity Ward: نهدف في عملنا على لعبة (Call of Duty: Modern Warfare) في الاستوديو إلى خلق تجربة متعددة اللاعبين جديدة كلياً لتكون الأكثر تنوعاً وتخصيصاً وواقعية حتى اليوم، ونتطلع خلال عملية التصميم إلى توفير تجربة يستمتع بها اللاعبون مع أصدقائهم مراراً وتكراراً، يشعرون بالحيوية والتجربة الجديدة والمألوفة في الوقت نفسه في كل مرة يعودون فيها إلى اللعبة.

وتتميز لعبة (Call of Duty: Modern Warfare) باعتمادها على محرك جديد يوفر تجربة غامرة وواقعية.

وتعتمد هذه التكنولوجيا الجديدة على أحدث التطورات في مجال الهندسة البصرية، حيث يشمل ذلك نظام التجسيم الواقعي الذي يدعم توظيف أحدث المقاييس الضوئية، ونظام التدفق الهجين، ونظام إعادة بث الألوان، ونظام العرض بتقنية (HDR 4K)، وبرنامج (DirectX Raytracing) المخصص للحواسيب، بالإضافة إلى منظومة (GPU geometry) الخاصة بالعرض الجرافيكي.

ويساعد الطيف الترددي على توفير إشعاع حراري وتحديد الأشعة تحت الحمراء أثناء استخدام نمط التصوير الحراري والرؤية الليلية داخل اللعبة.

ويوفر هذا الاستثمار في الإمكانات التقنية نظاماً متطوراً للرسوم المتحركة ونظاماً لمزج الأشكال، في حين تدعم المجموعة الجديدة من الأدوات الصوتية نظام (Dolby ATMOS) الكامل على المنصات المدعومة، إلى جانب استخدام أحدث تأثيرات محاكاة الصوت.

ومن المقرر أن يتم إطلاق لعبة (Call of Duty: Modern Warfare) في كافة أنحاء العالم بتاريخ 25 أكتوبر لمنصات (PlayStation 4) و (Xbox One) والحواسيب الشخصية.

وتتضمن اللعبة نسخة كاملة للحواسيب الشخصية تم تطويرها بالتعاون مع (Beenox)، وستكون متوفرة حصرياً عبر موقع (Battle.net)، وهو منصة (Blizzard Entertainment) للألعاب على الإنترنت.