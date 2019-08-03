آبل: البطاقة الائتمانية لن تسمح بشراء العملات الرقمية

كشفت شركة آبل عن مزيد من التفاصيل حول بطاقتها الائتمانية القادمة المسماة (Apple Card)، والتي من المفترض أنها قادمة في شهر أغسطس، حيث تستمر مبيعات أجهزة آيفون في الانخفاض وتسعى الشركة إلى تنويع نموذج أعمالها

ووفقًا لاتفاقية العميل الخاصة بالبطاقة، والتي تم نشرها علنًا على موقع مجموعة جولدمان ساكس (Goldman Sachs) على الإنترنت، فإنه من الواضح أن بطاقة آبل الائتمانية لديها العديد من القيود، منها ما هو اعتيادي على غرار بعض البطاقات الأخرى ومنها ما هو فريد.

ولن تسمح آبل بشراء العملات الرقمية المشفرة باستخدام بطاقة (Apple Card) الائتمانية، حيث ذكرت اتفاقية العميل أنه لا يمكن استخدام البطاقة لشراء السلف النقدية أو المعادل النقدي، والتي تشمل العملات الرقمية أو فيش ألعاب الكازينو أو الرهان على مضمار السباق أو تذاكر اليانصيب.

ولن تعمل البطاقة مع هواتف آيفون المكسورة حمايتها (jailbroken)، أو المعدلة، حيث تطلب منك آبل التسجيل للحصول على البطاقة والموافقة عليها من خلال تطبيق (Wallet) على آي أو إس.

وتقول الاتفاقية: إذا قمت بإجراء تعديلات غير مصرح بها على جهازك المؤهل، على سبيل المثال عن طريق تعطيل عناصر التحكم في العتاد أو البرامج عبر عملية كسر الحماية (jailbroken)، فقد لا يصبح جهازك المؤهل مؤهلاً للوصول إلى حسابك أو إدارته.

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وتوضح الاتفاقية أن استخدام جهاز مؤهل معدل فيما يتعلق بالحساب أمر محظور بشكل صريح، ويشكل انتهاكًا لهذه الاتفاقية، وقد يؤدي إلى رفض آبل أو تقييد وصولك إلى الحساب أو إغلاقه أو أي علاجات أخرى متاحة للشركة بموجب هذه الاتفاقية.

وتعتبر بطاقة (Apple Card) الائتمانية جزءًا من جهد أوسع من جانب شركة آبل لجني المزيد من الإيرادات من الخدمات بعد سنوات من الاعتماد الكبير على مبيعات آيفون، والتي انخفضت بنسبة 12 في المئة في الربع الأخير.

يُذكر أن آبل وجولدمان ساكس ليسا الوحيدين الذين يحظران شراء العملات الرقمية، مثل بيتكون، عبر بطاقات الائتمان، إذ حظرت البنوك الأمريكية والبريطانية الكبرى (Lloyds Banking Group Plc) و (Virgin Money VM.L) مثل هذه المشتريات في العام الماضي.

وجاء ذلك في أعقاب حظر البنوك العملاقة الأمريكية (JP Morgan Chase & Co) و (Citigroup) لمثل هذه المشتريات.